Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько ...

Математика

Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько клубники они собрали вместе?

Автор: Гость