Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько ...

Математика
Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько клубники они собрали вместе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 фермер на 6000г больше чем второй, вместе 14000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите этот текст. In 1752 a sailling ship the Geldermalsen left Whampoa in China. It was carrying 150000 pieces of china to Holland. The shi...
Ответить
Окружающий мир
Помогите номер 3и 4 плиз
Ответить
Обществознание
Помогите с исследовательским рефератом на тему " Мир продвижений и моё место в нём"
Ответить
Литература
4 класс СРОЧНО!!!!! Составь ОТЗЫВ об одном из мифов или о книге с мифами (любыми).
Ответить
Английский язык
Помогите сделать упражнение срочно пожалуйста
Ответить