Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько ...
Математика
Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200г с куста.. на сколько больше клубники собрал первый фермер чем второй? сколько клубники они собрали вместе?
Ответ(ы):
Гость:
1 фермер на 6000г больше чем второй, вместе 14000
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Переведите этот текст. In 1752 a sailling ship the Geldermalsen left Whampoa in China. It was carrying 150000 pieces of china to Holland. The shi...
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