Твір на тему Курити?На це немає часу!

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Много можно рассуждать о вреде курения. И всё равно – множество людей по всему миру курят, не видя в этом ничего такого. Сигареты покупают едва ли не все на свете: женщины и мужчины, девушки и юноши, многие школьники. Такое впечатление, что это стало модным. Молодые женщины считают, что смотрятся более элегантно с тонкой сигареткой. Парни, напротив, курят, чтобы быть «брутальнее» . На экранах телевизоров и кинотеатров раз за разом появляются курящие персонажи. А ведь курение – это чрезвычайно вредная привычка, от которой достаточно тяжело отказаться! Никотин – тот же наркотик, причём пострашнее некоторых. Также это вещество относится к растительным ядам, и не зря. Вдыхая табачный дым, человек заставляет страдать все органы своего тела. Загрязняются почки и мочеполовая система в целом, начинаются проблемы с сосудами, плохо снабжается кислородом мозг, подвергается негативным воздействиям печень. Дети, которым приходится жить с курящими родителями, часто подхватывают различные респираторные заболевания, да ещё и переносят их тяжелее, чем сверстники. Ведь они, фактически, тоже дышат дымом, как и курильщики! Называется это явление «пассивным курением» . Если начать курить в подростковом возрасте, очень быстро начнутся проблемы с нервной системой, сосудами и сердцем. Исследования показывают, что курение косвенным образом сказывается даже на успеваемости: если в классе много юных курильщиков, значит, хватает и отстающих! Курящий подросток развивается медленнее других во всех смыслах. Ухудшается здоровье, в итог оказывается закрыт путь ко многим профессиям. Уже и в космос не полетишь, и в большом спорте ничего не будешь стоить. И петь на сцене не получится. Школьная пора – это время всестороннего развитие, которое, конечно же, требует и телесных сил в том числе. В это время прочнее всего усваиваются разнообразные привычки, а также навыки. К сожалению, не только хорошие! Чем раньше человек пробует свою первую сигарету, а затем принимается курить всерьёз, тем сложнее будет впоследствии отойти от этой пагубной зависимости. Почему вообще начинают курить подростки? В целом можно сказать, что дело в естественном для этого возраста желании пробовать всё новое, самоутверждаться, одновременно «быть как все» и «быть собой» , поскорее повзрослеть. Кроме того, часто подростки делают такие вещи в рамках выражения своего нонконформизма. Сигарета во рту – это символ бунтарства. Но ведь есть множество иных способов и привлечь внимание, и себя почувствовать лучше! Например, можно просто-напросто начать делать успехи в изучении любимых предметов. Можно записаться в спортивную секцию, начать играть на музыкальном инструменте, заняться всерьёз чем-то, связанным с компьютерами…