Сочинение которое можно было бы начать так:Как бы я хотел помочь (поехать,сделать)

Гость: Гость:

1)Кормить голодных, лечить больных, раненых и обездоленных, отстраивать разрушенное, помогать искать живых под руинами... Как бы я хотел нести надежду и помощь тем, кто нуждается в ней сейчас больше всего. Играть в игры с детьми, которые пережили смерть родителей и друзей, видели ужасы цунами и землетрясений. Возможно, тогда им было бы хоть чуть-чуть легче. 2) Как бы я хотела помочь всем бездомным животным!В наше время очень часто отстреливают бездомных кошек и собак. Я считаю, что это не правильно, и нужно с этим бороться. Я бы открыла приют для животных в каждом,даже самом маленьком, городе.Но это требует очень больших затрат. Так неужели нельзя предотвратить это? Можно, конечно же. Ведь намного проще не отпускать животных без присмотра. Так можно сделать маленький шаг к улучшению нашей планеты. 3) как бы я хотел сделать мир лучше.избавиться от коррупции не честной борьбы и всего что так усложняет нам жизнь. С делать всех людей одинаково хорошими избавить мир от глупых лжецов. хочу чтобы в мире было меньше боли и страданий. хочу чтобы каждый человек держал свое слово не расстраивал понапрасну близких и родных.хочу жить в гармонии с природой , чтобы не было техногенных катастроф таких как в чернобыле. хочу чтобы люди не погибали по глупости и не осторожности. хочу чтобы плохие люди были наказаны. все воры террористы сидели в тюрьмах. Надо чтобы по телевизоры показывали больше добрых фильмов о благородстве и мужестве о счастье и любви! Чтобы каждый человек любил свое дело, свое ремесло.Чтобы все были счастливы.