Найди в каждом столбике лишнее выражение

Математика
Найди в каждом столбике лишнее выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где, собственно столбики?
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