Масса одного литра бензина 690 грамм а масса 1 литра керосина 790 грамм Найди массу бензина в 4 поллитровой в банках массу керосина в трех таких же банках
Математика
Масса одного литра бензина 690 грамм а масса 1 литра керосина 790 грамм Найди массу бензина в 4 поллитровой в банках массу керосина в трех таких же банках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
690X(4:2)=1380 (г)-в 4 полулитровых 790X(3:2)=395+790=1185(г)в трех
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