Масса одного литра бензина 690 грамм а масса 1 литра керосина 790 грамм Найди массу бензина в 4 поллитровой в банках массу керосина в трех таких же банках

Математика

Масса одного литра бензина 690 грамм а масса 1 литра керосина 790 грамм Найди массу бензина в 4 поллитровой в банках массу керосина в трех таких же банках

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