Какие домашние животные всеядные
Окружающий мир
Какие домашние животные всеядные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что декоративные крысы, у меня была одна и я кормила её и хлебом, и фруктами с овощами, и разными крупами, и мясными продуктами. И прожила она довольно долго, 3 года.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники.Но один ухаживал лучше и со??рал в среднем по 500г с каждого куста,а другой только по 200 г...
Математика
Масса одного литра бензина 690 грамм а масса 1 литра керосина 790 грамм Найди массу бензина в 4 поллитровой в банках массу керосина в трех таких же...
Українська мова