Рагим в поле косить траву. поля квадратной формы со стороной 30 метров он скосил за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы косить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 м ширина 30 метров

Математика

Рагим в поле косить траву. поля квадратной формы со стороной 30 метров он скосил за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы косить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 м ширина 30 метров

Автор: Гость