Рагим в поле косить траву. поля квадратной формы со стороной 30 метров он скосил за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы косить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 м ширина 30 метров
Математика
Рагим в поле косить траву. поля квадратной формы со стороной 30 метров он скосил за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы косить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 м ширина 30 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столько времени потребуется: 2 часа 40 мин.
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