В какой эпохе сформировались уральские горы

География
В какой эпохе сформировались уральские горы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость). Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад).
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