Дощик розбир за будовою

Українська мова
Дощик розбир за будовою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дощ-корінь ик-суфікс Здається так.
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