Определить расстояние от г. Москвы в градусах и километрах до экватора.
Геометрия
Определить расстояние от г. Москвы в градусах и километрах до экватора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если учесть, что Москва находится на 55°45` северной широты или 55.75° с.ш., а размер одного градуса меридиана равен 111.3 км, то расстояние от Москвы до экватора будет 55.75×111.3≈6205 км.
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