Сергей Антонович Клычков Весна в лесу! Как ты думаешь,с каким чувством рассказы??ает автор о приходе весны???????????? Если ,что спасибо огромное
Литература
Сергей Антонович Клычков Весна в лесу! Как ты думаешь,с каким чувством рассказы??ает автор о приходе весны???????????? Если ,что спасибо огромное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор Клычков с чувством восхищения, лёгкости рассказывает о природе весны.
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