Какое из слов может быть разной частью речи в зависимости от контекста 1 ) золото 2) брешь 3 ) стекло

Русский язык

Какое из слов может быть разной частью речи в зависимости от контекста 1 ) золото 2) брешь 3 ) стекло

Автор: Гость