Какое из слов может быть разной частью речи в зависимости от контекста 1 ) золото 2) брешь 3 ) стекло

Русский язык
Какое из слов может быть разной частью речи в зависимости от контекста 1 ) золото 2) брешь 3 ) стекло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: №3. В предложении слово "стекло" может быть именем существительным и глаголом.
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