Основна тканина .Що це таке?
Биология
Основна тканина .Що це таке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная ткань (ботан.) — первичная образовательная ткань, остаток первичноймеристемы после заложения протодермы и прокамбия. О. ткань состоит из довольно крупныхпаренхиматических клеток, между которыми обыкновенно остаются, наполненные воздухом, межклетныепространства. Из О. ткани образуется большая часть постоянных паренхиматических тканей: сердцевина,хлорофиллоносная ассимиляционная паренхима, часть проводящей паренхимы и т. д.; иногда (редко) изнее формируются и сосудистые пучки.
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