Известно, что лисица фенёк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 гра??м и питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количество особей саранчи и растений, съеденных саранчой (в кг), понадобилось лисице д...

Биология

Известно, что лисица фенёк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 гра??м и питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количество особей саранчи и растений, съеденных саранчой (в кг), понадобилось лисице для достижения массы 1,5 кг в цепи питания: подушковидные кустарники – африканская саранча – фенёк? Как делать, распишите все пожалуйста

Автор: Гость