Известно, что лисица фенёк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 гра??м и питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количество особей саранчи и растений, съеденных саранчой (в кг), понадобилось лисице д...

Биология
Известно, что лисица фенёк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 гра??м и питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количество особей саранчи и растений, съеденных саранчой (в кг), понадобилось лисице для достижения массы 1,5 кг в цепи питания: подушковидные кустарники – африканская саранча – фенёк? Как делать, распишите все пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу экологической пирамиды 1.5*10=15 кг саранчи 2,5 г = 0,0025 кг 15/0,0025 кг = 6000 особей саранчи 15*10 = 150 кг растений для саранчи
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