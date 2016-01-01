Помогите срочно!При полном сгорании смеси метилового и этилового спиртов массой 1. 74г израсходован кислород объемом 2016 мл. Определить массовые доли спиртов в исходной смеси.

Химия
Помогите срочно!При полном сгорании смеси метилового и этилового спиртов массой 1. 74г израсходован кислород объемом 2016 мл. Определить массовые доли спиртов в исходной смеси.
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