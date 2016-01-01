Напиши рассказ в котором говорится о жестоком отношений к природе.Напишите прошу??.

Гость: Гость:

Мы очень любим отдыхать на природе. Любим разжигать костры, ловить рыбу, готовить шашлыки. И мы даже не задумываемся, что своим отдыхом наносим вред природе. Загрязненные водоемы, химические отходы в реки, вырубленные деревья, пожары в лесах, мусор и грязь на полянах, убийство редких животных - все это дело рук самих людей. А наша природа все терпит. Терпит и ждет, когда мы одумаемся. Мы должны помнить, что и всему приходит конец. Ведь природа, как Родина, ее надо любить и беречь.Свое сочинение хочу закончить словами М. Пляцковского. Мы любим лес в любое время года,Мы слышим речек медленную речь...Все это называется природа,Давайте же всегда ее беречь.