Напиши рассказ в котором говорится о жестоком отношений к природе.Напишите прошу??.

Литература
Напиши рассказ в котором говорится о жестоком отношений к природе.Напишите прошу??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы очень любим отдыхать на природе. Любим разжигать костры, ловить рыбу, готовить шашлыки. И мы даже не задумываемся, что своим отдыхом наносим вред природе. Загрязненные водоемы, химические отходы в реки, вырубленные деревья, пожары в лесах, мусор и грязь на полянах, убийство редких животных - все это дело рук самих людей. А наша природа все терпит. Терпит и ждет, когда мы одумаемся. Мы должны помнить, что и всему приходит конец. Ведь природа, как Родина, ее надо любить и беречь.Свое сочинение хочу закончить словами М. Пляцковского. Мы любим лес в любое время года,Мы слышим речек медленную речь...Все это называется природа,Давайте же всегда ее беречь.

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