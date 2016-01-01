Напиши рассказ в котором говорится о жестоком отношений к природе.Напишите прошу??.
Литература
Напиши рассказ в котором говорится о жестоком отношений к природе.Напишите прошу??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы очень любим отдыхать на природе. Любим разжигать костры, ловить рыбу, готовить шашлыки. И мы даже не задумываемся, что своим отдыхом наносим вред природе. Загрязненные водоемы, химические отходы в реки, вырубленные деревья, пожары в лесах, мусор и грязь на полянах, убийство редких животных - все это дело рук самих людей. А наша природа все терпит. Терпит и ждет, когда мы одумаемся. Мы должны помнить, что и всему приходит конец. Ведь природа, как Родина, ее надо любить и беречь.Свое сочинение хочу закончить словами М. Пляцковского. Мы любим лес в любое время года,Мы слышим речек медленную речь...Все это называется природа,Давайте же всегда ее беречь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У топинамбура в пищу используются: 1 Цветки 2 Плоды 3Стебли 4Листья 5Подземные побеги с клубнями 6 Корни
Химия
Помогите срочно!При полном сгорании смеси метилового и этилового спиртов массой 1. 74г израсходован кислород объемом 2016 мл. Определить массовые д...