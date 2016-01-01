Как можно решить эту задачу??((((помогите
Математика
Как можно решить эту задачу??((((помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убери верхний круг и нижний(который в середине внизу) и дострой рисунок.
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