Перепишите и переведите предложения на русский язык. Выпишите из каждого глагол-сказуемое и определите его видовременную форму. 1. John was working(work) all day yesterday - Джон работал вчера весь день. 2. Ann works(work) ...

1. John was working ( past cont) all day yesterday - Джон работал вчера весь день. 2. Ann works (pres simp) in a bank - Анна работает в банке. 3. David went (past simp) away 5 minutes ago - Дэвид ушел 5 минут назад. 4. Jill has lost (pres perf) her passport - Джилл потеряла паспорт. 5. Next year Bill will be (fut simp) 25 - В следующем году Биллу будет 25. 6. Tom is having (pres cont) a shower at the moment - Том принимает душ.