Помогите решить задачу. решение из 2 кг муки выходит 3 кг печеного хлеба.Сколько х??еба выйдет из 1 ц муки? Из 1 т муки?

Математика

Помогите решить задачу. решение из 2 кг муки выходит 3 кг печеного хлеба.Сколько х??еба выйдет из 1 ц муки? Из 1 т муки?

Автор: Гость