Помогите решить задачу. решение из 2 кг муки выходит 3 кг печеного хлеба.Сколько х??еба выйдет из 1 ц муки? Из 1 т муки?

Математика
Помогите решить задачу. решение из 2 кг муки выходит 3 кг печеного хлеба.Сколько х??еба выйдет из 1 ц муки? Из 1 т муки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц = 100 кг 100 : 2 = 50 50 * 3 = 150 (кг) печенья 1 т = 1000 кг 1000 : 2 = 500 500 * 3 = 1500 
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