Какие были основные причины народных выступлений в первой четверти 18 века?
История
Какие были основные причины народных выступлений в первой четверти 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 18 в-причинами были дополнительные платежи и виды работ,новые государственные повинности и налоги,реформы Петра1. в 17 в - Причины народных выступлений: Рост военных расходов, который заставляет правительство Алексея Михайловича вводить все новые формы податей. Общее усиление контроля государства над обществом. Закрепощение крестьян. Церковная реформа. Многие народные восстания стали частью раскольничьего движения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой из приведенных масштабов мельче? 1) 1 : 50 000 2)1 : 10 000 3)1: 200 000 4)1 : 100 000 Какой и?? перечисленных масштабов крупнее? ...
Математика
Английский язык
Перепишите и переведите предложения на русский язык. Выпишите из каждого глагол-сказуемое и определите его видовременную форму. 1. John was work...