Какие были основные причины народных выступлений в первой четверти 18 века?

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В 18 в-причинами были дополнительные платежи и виды работ,новые государственные повинности и налоги,реформы Петра1. в 17 в - Причины народных выступлений: Рост военных расходов, который заставляет правительство Алексея Михайловича вводить все новые формы податей. Общее усиление контроля государства над обществом. Закрепощение крестьян. Церковная реформа. Многие народные восстания стали частью раскольничьего движения.