Какой из приведенных масштабов мельче? 1) 1 : 50 000 2)1 : 10 000 3)1: 200 000 4)1 : 100 000 Какой и?? перечисленных масштабов крупнее? 1)1 : 50 000 2)1 : 10 000 3)1 : 200 000 4)1 : 1 000 000

География

Какой из приведенных масштабов мельче? 1) 1 : 50 000 2)1 : 10 000 3)1: 200 000 4)1 : 100 000 Какой и?? перечисленных масштабов крупнее? 1)1 : 50 000 2)1 : 10 000 3)1 : 200 000 4)1 : 1 000 000

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