Составьте выражения: Собака погналась за бабочкой когда расстояние между ними б??ло a метров.Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с. (mgt;n) a) На каком расстояние от бабочки будет собака через 8с после начала движен...
Математика
Составьте выражения: Собака погналась за бабочкой когда расстояние между ними б??ло a метров.Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с. (mgt;n) a) На каком расстояние от бабочки будет собака через 8с после начала движения? б)через сколько времени собака догонит бабочку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8*(m-n)+a б) a : (m-n)
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