Кровь движущаяся по артерии называется- .... кровью кровь движущаяся по венам называется- .... кровью Какой кровью?Венозной или артериальной?

Биология

Кровь движущаяся по артерии называется- .... кровью кровь движущаяся по венам называется- .... кровью Какой кровью?Венозной или артериальной?

Автор: Гость