Выберите три признака, характерные только для растений. а) дышат, питаются, размн??жаются. б) состоят из клеток. в) имеют фотосинтезирующую ткань. г) содержат в клетках пластиды. д) используя энергию света, образуют органи...

Биология

Выберите три признака, характерные только для растений. а) дышат, питаются, размн??жаются. б) состоят из клеток. в) имеют фотосинтезирующую ткань. г) содержат в клетках пластиды. д) используя энергию света, образуют органические вещества из неорганических. е) растут в течение всей жизни .

Автор: Гость