Выберите три признака, характерные только для растений. а) дышат, питаются, размн??жаются. б) состоят из клеток. в) имеют фотосинтезирующую ткань. г) содержат в клетках пластиды. д) используя энергию света, образуют органи...
Биология
Выберите три признака, характерные только для растений. а) дышат, питаются, размн??жаются. б) состоят из клеток. в) имеют фотосинтезирующую ткань. г) содержат в клетках пластиды. д) используя энергию света, образуют органические вещества из неорганических. е) растут в течение всей жизни .
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Гость:
Мне кажется а,в,д: только сомневаюсь в ( д)
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