Помогите плес) Упр.5,6,
Математика
Помогите плес) Упр.5,6,
Ответ(ы) на вопрос:
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12*4=10*4+2*4=40+8=48 13*3=10*3+3*3=30+9=39 60*8=6*8=48*10=480 120*4=100*4+20*4=400+80=480 211*2=200*2+11*2=400+22=422 87*4=348 7*4=28 8 ПИШЕМ 2-запоминаем 8*4=32 +2=34 пишем 34 75*7=525 5*7=35 5 пишем 3 запоминаем 7*7=49+3=52 пишем 52 99*4=396 9*4=36 6 пишем 3 запоминаем 9*4=36+3=39 пишем 39 78*8=624 8*8=64 4 пишем 6 запоминаем 7*8=56+6=62 пишем 62 Задача: 65*7=455 км пролетели журавли 57*9=513 км пролетели гуси 513-455= 58 км гуси пролетели больше журавлей Отметь лучшим если помогла)))
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