Решите уравнение 1)x+(6 2/5-4,91)=5,35; 2)y+(9,31-7 1/4)=8,2;
Математика
Решите уравнение 1)x+(6 2/5-4,91)=5,35; 2)y+(9,31-7 1/4)=8,2;
Ответ(ы):
Гость:
Как я понял 6целых 2/5 х+6,4-4,91=5,35 х+1,49=5,35 х=3,86 у+9,31-7,25=8,2 у=6,14
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