Решите уравнение 3•(х+0,5)=10•(0,8-х). А) 0,5 В) -3 С) -0,5 D) 2,4

Математика

Решите уравнение 3•(х+0,5)=10•(0,8-х). А) 0,5 В) -3 С) -0,5 D) 2,4

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