Решите уравнение 3•(х+0,5)=10•(0,8-х). А) 0,5 В) -3 С) -0,5 D) 2,4

Математика
Решите уравнение 3•(х+0,5)=10•(0,8-х). А) 0,5 В) -3 С) -0,5 D) 2,4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+1,5=8-10x 3x+10x=8-1,5 13x=6,5 x=0,5 Ответ: A)
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