Решите уравнение (3x^2-2x)^2+16(3x^2-2x)-17=0

Математика
Решите уравнение (3x^2-2x)^2+16(3x^2-2x)-17=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменим 3x^2-2х на t, получили t^2 + 16t -17 = 0 a=1; b=16; c=-17 D = b^2 - 4ac = 16^2 - 4*1*(-17)=256+68=324, √D = 18 t1 = (-b+ √D)/2a = (-16+18)/2*1=2/2= 1 t2 = (-b- √D)/2a = (-16-18)/2*1=-34/2= -17 Теперь подставляем получившиеся корни 1) 3x^2 - 2x = 1     3x^2 - 2x - 1 = 0     a=3; b=-2; c=-1     D = 4+12 = 16;  √D=4     x1 = (2+4)/2*3 = 1                x2 = (2-4)/2*3 = -1/3 2) 3x^2 - 2x = -17     3x^2 - 2x + 17 = 0     a=3; b=-2; c=17     D=4-204=-200; <0, значит корней нет Ответ : x1=1; x2=-1/3
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