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Решите уравнение : 5 8/21-х=2 9/14
Математика
Решите уравнение : 5 8/21-х=2 9/14
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58/21-х=29/14 7,76-х=2,07 х=5,69
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