Выразите длину дороги 3,7 км в м, см, мм

Физика
Выразите длину дороги 3,7 км в м, см, мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3700м 370000см 3700000ми
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