Помогите!Начертить 3 разных треугольника и найти их медианы,биссиктрисы и высоты

Геометрия
Помогите!Начертить 3 разных треугольника и найти их медианы,биссиктрисы и высоты
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