Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объёмом 5 м3? П??отность березовых дров 700 кг/м3, удельная теплота сгорания дров 13 МДж/кг.
Физика
Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объёмом 5 м3? П??отность березовых дров 700 кг/м3, удельная теплота сгорания дров 13 МДж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=5м³ ρ=700кг/м³ q=13МДж/кг=13*10⁶Дж/кг Q-? Q=mq m=ρV m=700кг/м³*5м³=3500кг Q=3500кг*13*10⁶Дж/кг=45500*10⁶Дж=45500МДж
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