Докажите пожалуйста что АВС равнобедренный номера 7 и 9
Геометрия
Докажите пожалуйста что АВС равнобедренный номера 7 и 9
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