_Рассмотрите схему,прочитайте комментарий.Подумайте,как определить,что в предложении есть *однородные члены*.На что надо обращать внимание?_ Опираясь на данную схему выше ,составьте простые распространенные предложения с однор...

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Как находить ваши "однородные члены". Однородные члены отделяются друг от друга запятыми - пример. ВАся одел красивый, выглаженный галстук. КРАСИВЫЙ и ВЫГЛАЖЕННЫЙ отвечают на один вопрос - "Какой?", они являются однородными членами.