_Рассмотрите схему,прочитайте комментарий.Подумайте,как определить,что в предложении есть *однородные члены*.На что надо обращать внимание?_ Опираясь на данную схему выше ,составьте простые распространенные предложения с однор...

Русский язык
_Рассмотрите схему,прочитайте комментарий.Подумайте,как определить,что в предложении есть *однородные члены*.На что надо обращать внимание?_ Опираясь на данную схему выше ,составьте простые распространенные предложения с однородными членами. Русский язык Рабочая тетрадь))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как находить ваши "однородные члены".  Однородные члены отделяются друг от друга запятыми - пример. ВАся одел красивый, выглаженный галстук. КРАСИВЫЙ и ВЫГЛАЖЕННЫЙ отвечают на один вопрос - "Какой?", они являются однородными членами. 
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