Кто такой Эль Капоне?
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Кто такой Эль Капоне?
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Альфонсо Габриэль «Великий Аль» Капо́не(итал. Alphonso Gabriel «Great Al» Capone; 17 января 1899 — 25 января 1947) — американский гангстер, действовавший в 1920—1930-х годах на территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством, а такжеблаготворительностью (открыл сеть бесплатных столовых для безработных сограждан). Яркий представитель организованной преступности США эпохиСухого закона и Великой депрессии, зародившейся и существующей там под влиянием итальянской мафии.
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