10 однокоренных слов к слову "есть"
Русский язык
10 однокоренных слов к слову "есть"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поесть, наесть,разъесть, съесть, доестьP.s:Сколько смог
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