Решите уравнение: а)Х+3=-8 б)4-Х=-15 в)Х-1,8=-3,7 г)Х+1,2=-0,17 д)8-Х=1 е)-2,1-Х=2 Пожалуйста помог??те, от этого зависит моя итоговая оценка!

Математика

Решите уравнение: а)Х+3=-8 б)4-Х=-15 в)Х-1,8=-3,7 г)Х+1,2=-0,17 д)8-Х=1 е)-2,1-Х=2 Пожалуйста помог??те, от этого зависит моя итоговая оценка!

Автор: Гость