Решите уравнение: а)Х+3=-8 б)4-Х=-15 в)Х-1,8=-3,7 г)Х+1,2=-0,17 д)8-Х=1 е)-2,1-Х=2 Пожалуйста помог??те, от этого зависит моя итоговая оценка!
Математика
Решите уравнение: а)Х+3=-8 б)4-Х=-15 в)Х-1,8=-3,7 г)Х+1,2=-0,17 д)8-Х=1 е)-2,1-Х=2 Пожалуйста помог??те, от этого зависит моя итоговая оценка!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)4-х= -15 х= 4-(-15) х= 19 в) х-1,8= -3,7 х= -3,7+1,8 х= -1,9 г) х+1,2= -0,17 х= -0,17-1,2 х= -1,37 д)8-х=1 х= 8-1 х=7 е)-21-х=2 -2,1-х=2 х= -2,1-2 х= -4,1
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