Уравнение. 305×3-х=809. 10000-а=4008×2. 10007×2-d=10000. 945783-30009÷х=945780.
Математика
Уравнение. 305×3-х=809. 10000-а=4008×2. 10007×2-d=10000. 945783-30009÷х=945780.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 305*3-x=809 915-809=x x=106 2. 10000-a=4008*2 10000-8016=a a=1984 3. 10007*2-d=10000 20014-10000=d d=10014 4. Либо ты знаки перепутал, либо таким же способом.
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