Какая температура воздуха будет на вершине горы Монблан, если на высоте 130 м темпе??атура составляет +20 градусов по Цельсию.
География
Какая температура воздуха будет на вершине горы Монблан, если на высоте 130 м темпе??атура составляет +20 градусов по Цельсию.
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4 см-400см, 3см-300 см
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