Что такое слова вошедшие в русский язык из других языков
Русский язык
Что такое слова вошедшие в русский язык из других языков
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Заимствованные слова. Вот так вот
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