Помогите пожалуста!!!!!!!!! Решить эти три задача, очень срочно
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Помогите пожалуста!!!!!!!!! Решить эти три задача, очень срочно
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