Виконайте синтаксичний розбір речення . Вже почалось,мабуть,майбутнє.
Українська мова
Виконайте синтаксичний розбір речення . Вже почалось,мабуть,майбутнє.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, просте, двусоставное, распространенное, осложненное, вже- обставина(коли?) почалось-присудок (що зробило?) мабуть - вставне слово майбутнє -підмет (що?)
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