Опишите памятник архитектуры вашего города (Санкт-Петербург)
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Опишите памятник архитектуры вашего города (Санкт-Петербург)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший вопрос ....надо подумать ...хотя я не живу в санкт-петербурге но думаю там вот всё
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