Опишите памятник архитектуры вашего города (Санкт-Петербург)

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Опишите памятник архитектуры вашего города (Санкт-Петербург)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший вопрос ....надо подумать ...хотя я не живу в санкт-петербурге но думаю там вот всё 
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