Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?
Математика
Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-х=69 х=85-69 х=16 85-16=69 69=69
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО! Помогите, пожалуйста..! ♡♡♡ 1) 13 г цинка поместили в раствор серной кислот??. какая масса водорода образовалась? 2) напишите уровнение в...
Обществознание
Почему герой ,,Сказки о потерянном времени" Петя Зубов превратился в старичка?Какова мораль этой сказки