Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?

Математика

Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?

Автор: Гость