Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?

Математика
Решите задачу пожалуйста с помощью уравнения. В коллекции у Димы 85 значков.Когда несколько значков он подарил другу,у него осталось 69 значков.Сколько значков Дима подарил другу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-х=69 х=85-69 х=16 85-16=69 69=69
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