Будь-ласка рішіть задачу. Одна сторона трикутника в 5 разів менша від другої і на 28 дм менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 84 дм.
Математика
Будь-ласка рішіть задачу. Одна сторона трикутника в 5 разів менша від другої і на 28 дм менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 84 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 сторона х, 2 сторона 5х, 3 сторона х+28. Их сумма 84 дм. Составим уравнение: х+5х+х+28=84 7х=84-28 7х=56 х=8 Если 1 сторона 8 дм, то вторая 5*8=40 дм, третья 8+28=36 дм Ответ: 8,36,40 дм
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