Прочитай текст. Найди и подчеркни наречие. Поставь к ним вопросы

Русский язык
Прочитай текст. Найди и подчеркни наречие. Поставь к ним вопросы
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Гость:
Какой текст? опганмллпнвоппопомилппп
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