Что означают тезисы в большом тексте

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Что означают тезисы в большом тексте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это основная мысль в тексте, статье - обычно тезис ставится в первом абзаце и должен включать причинно следственную связь, состоит из одного предложения. 
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