Что означают тезисы в большом тексте
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Что означают тезисы в большом тексте
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Гость:
Это основная мысль в тексте, статье - обычно тезис ставится в первом абзаце и должен включать причинно следственную связь, состоит из одного предложения.
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