Определите объем водорода образовавшегося при избытке серной кислоты с натрием массой 150г
Химия
Определите объем водорода образовавшегося при избытке серной кислоты с натрием массой 150г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 г Х л 2Na + H2SO4 = Na2SO4 + H2n = 2 моль n = 1 мольM=23 г/моль Vm=22,4 л/мольm=46 г V = 22,4 л150 г Na - Х л Н246 г Na - 22,4 л Н2V(H2) = 150 * 22,4 / 46 = 73 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какая температура воздуха будет на вершине горы Монблан, если на высоте 130 м темпе??атура составляет +20 градусов по Цельсию.
Информатика
Изображение имеет размер 128 байт. Сколько точек в рисунке, если использо-вали пали??ру 64 цвета? C дано напишите пожалуйста