Определите объем водорода образовавшегося при избытке серной кислоты с натрием массой 150г

Гость: Гость:

150 г Х л 2Na + H2SO4 = Na2SO4 + H2n = 2 моль n = 1 мольM=23 г/моль Vm=22,4 л/мольm=46 г V = 22,4 л150 г Na - Х л Н246 г Na - 22,4 л Н2V(H2) = 150 * 22,4 / 46 = 73 л