Определите объем водорода образовавшегося при избытке серной кислоты с натрием массой 150г

Химия
Определите объем водорода образовавшегося при избытке серной кислоты с натрием массой 150г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   150 г                                                                    Х л   2Na        +         H2SO4       =     Na2SO4      +     H2n = 2 моль                                                            n = 1 мольM=23 г/моль                                                        Vm=22,4 л/мольm=46 г                                                                  V = 22,4 л150 г Na     -     Х л Н246 г Na      -     22,4 л Н2V(H2) = 150 * 22,4 / 46 = 73 л

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