При каком зачении p решение уравнение 5x+py-3p=0
Алгебра
При каком зачении p решение уравнение 5x+py-3p=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x + py - 3p = 0 5x = -py + 3p x = -py/5 + 3/5p р принадлежит, у тоже принадлежит решению
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