Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Известно, что AB=CH. Н??йдите угол ACB

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Обозначим высоты AD, BE, CF AD = AB sin угла ABC CD = CH sin угла DHC угл DHC=90°-угл DCH= угл ABC тогда AD = AB sin угла ABC = CH sin угла DHC = CD ⇒ угл ACB=45° Ответ: Угол ABC при таком условии найти нельзя